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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:18

Ще на етапі замовлення карти та встановлення КР в сумі 5к(п'ять!) від їхнього скоринга прийшла орієнтіровка на мене - "Свинорил-рецедивіст - ліміт не давати", а на дебетку я не погодився.

Таке враження, що це Приват подосрав своїм обнуленням їхньої кредитки - рейтинг УБКІ впав на 53 пункта, кредитки не дають ...
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:06

  KVV написав:Ще на етапі замовлення карти та встановлення КР в сумі 5к(п'ять!) від їхнього скоринга прийшла орієнтіровка на мене - "Свинорил-рецедивіст - ліміт не давати", а на дебетку я не погодився.

Таке враження, що це Приват подосрав своїм обнуленням їхньої кредитки - рейтинг УБКІ впав на 53 пункта, кредитки не дають ...

Это просто самый отмороженный банк в стране - мне полностью отказали в обслуживании на том основании, что я связан деловыми отношениями с лицом, связанным с публичным деятелем. Клинические идиоты
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:37

  Stringer написав:
  KVV написав:Ще на етапі замовлення карти та встановлення КР в сумі 5к(п'ять!) від їхнього скоринга прийшла орієнтіровка на мене - "Свинорил-рецедивіст - ліміт не давати", а на дебетку я не погодився.

Таке враження, що це Приват подосрав своїм обнуленням їхньої кредитки - рейтинг УБКІ впав на 53 пункта, кредитки не дають ...

Это просто самый отмороженный банк в стране - мне полностью отказали в обслуживании на том основании, что я связан деловыми отношениями с лицом, связанным с публичным деятелем. Клинические идиоты

Просто этому банчику нужно быть "тише воды, ниже травы". И не только этому.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 40414243
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