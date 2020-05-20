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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:18
Ще на етапі замовлення карти та встановлення КР в сумі 5к(п'ять!) від їхнього скоринга прийшла орієнтіровка на мене - "Свинорил-рецедивіст - ліміт не давати", а на дебетку я не погодився.
Таке враження, що це Приват подосрав своїм обнуленням їхньої кредитки - рейтинг УБКІ впав на 53 пункта, кредитки не дають ...
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KVV
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Додано: Чет 21 тра, 2020 16:06
KVV написав:
Ще на етапі замовлення карти та встановлення КР в сумі 5к(п'ять!) від їхнього скоринга прийшла орієнтіровка на мене - "Свинорил-рецедивіст - ліміт не давати", а на дебетку я не погодився.
Таке враження, що це Приват подосрав своїм обнуленням їхньої кредитки - рейтинг УБКІ впав на 53 пункта, кредитки не дають ...
Это просто самый отмороженный банк в стране - мне полностью отказали в обслуживании на том основании, что я связан деловыми отношениями с лицом, связанным с публичным деятелем. Клинические идиоты
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Додано: Чет 21 тра, 2020 16:37
Stringer написав: KVV написав:
Ще на етапі замовлення карти та встановлення КР в сумі 5к(п'ять!) від їхнього скоринга прийшла орієнтіровка на мене - "Свинорил-рецедивіст - ліміт не давати", а на дебетку я не погодився.
Таке враження, що це Приват подосрав своїм обнуленням їхньої кредитки - рейтинг УБКІ впав на 53 пункта, кредитки не дають ...
Это просто самый отмороженный банк в стране - мне полностью отказали в обслуживании на том основании, что я связан деловыми отношениями с лицом, связанным с публичным деятелем. Клинические идиоты
Просто этому банчику нужно быть "тише воды, ниже травы". И не только этому.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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