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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:18
Ще на етапі замовлення карти та встановлення КР в сумі 5к(п'ять!) від їхнього скоринга прийшла орієнтіровка на мене - "Свинорил-рецедивіст - ліміт не давати", а на дебетку я не погодився.
Таке враження, що це Приват подосрав своїм обнуленням їхньої кредитки - рейтинг УБКІ впав на 53 пункта, кредитки не дають ...
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Додано: Чет 21 тра, 2020 16:06
KVV написав:
Ще на етапі замовлення карти та встановлення КР в сумі 5к(п'ять!) від їхнього скоринга прийшла орієнтіровка на мене - "Свинорил-рецедивіст - ліміт не давати", а на дебетку я не погодився.
Таке враження, що це Приват подосрав своїм обнуленням їхньої кредитки - рейтинг УБКІ впав на 53 пункта, кредитки не дають ...
Это просто самый отмороженный банк в стране - мне полностью отказали в обслуживании на том основании, что я связан деловыми отношениями с лицом, связанным с публичным деятелем. Клинические идиоты
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Додано: Чет 21 тра, 2020 16:37
Stringer написав: KVV написав:
Ще на етапі замовлення карти та встановлення КР в сумі 5к(п'ять!) від їхнього скоринга прийшла орієнтіровка на мене - "Свинорил-рецедивіст - ліміт не давати", а на дебетку я не погодився.
Таке враження, що це Приват подосрав своїм обнуленням їхньої кредитки - рейтинг УБКІ впав на 53 пункта, кредитки не дають ...
Это просто самый отмороженный банк в стране - мне полностью отказали в обслуживании на том основании, что я связан деловыми отношениями с лицом, связанным с публичным деятелем. Клинические идиоты
Просто этому банчику нужно быть "тише воды, ниже травы". И не только этому.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 21 тра, 2020 16:59
Stringer написав:
Это просто самый отмороженный банк в стране - мне полностью отказали в обслуживании на том основании, что я связан деловыми отношениями с лицом, связанным с публичным деятелем.
Це яким макаром вони так Вас позиціонували?
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:51
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
Это просто самый отмороженный банк в стране - мне полностью отказали в обслуживании на том основании, что я связан деловыми отношениями с лицом, связанным с публичным деятелем.
Це яким макаром вони так Вас позиціонували?
Есть специальные сайты, где эта информация предоставлена, но суть то не в этом, разные банки по разному к этому относятся. 20 с лишним решили применить формулу "вассал моего вассала не мой вассал" - типа я ж не связан с публичным деятелям, а только со связанным с ним лицом, поэтому ничего лишнего не требовали. Четыре банка, три из которых государственных, потребовали документы подтверждающие происхождение средств на внесение депозитов, один, подтверждение средств на открытие дебетной карты и был послан. И нашёлся лишь один неадекватный, который просто отказал в обслуживании
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:14
Stringer написав:
я связан деловыми отношениями с лицом, связанным с публичным деятелем.
Вопрос легенды надо прорабатывать заранее
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