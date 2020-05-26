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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:13

Ппц...
О це так сходив... після звернення до Акорда рейтинг УБКІ впав ще на 10 пунктів :(
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:20

  KVV написав:Ппц...
О це так сходив... після звернення до Акорда рейтинг УБКІ впав ще на 10 пунктів :(

Он еще падает из-за частого обращения за его просчетом
Ото еще разок загляните и он еще на -5 грохнется :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 41424344
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