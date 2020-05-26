Ппц...
О це так сходив... після звернення до Акорда рейтинг УБКІ впав ще на 10 пунктів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 тра, 2020 10:13
Ппц...
О це так сходив... після звернення до Акорда рейтинг УБКІ впав ще на 10 пунктів
Додано: Сер 27 тра, 2020 11:20
Он еще падает из-за частого обращения за его просчетом
Ото еще разок загляните и он еще на -5 грохнется
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 27 тра, 2020 13:36
Та не переймайтеся так - з часом відновиться. У мене впродовж місяця він без усіляких звернень пунктів на 20 плаває.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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