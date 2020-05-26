Ппц...
О це так сходив... після звернення до Акорда рейтинг УБКІ впав ще на 10 пунктів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 тра, 2020 10:13
Ппц...
О це так сходив... після звернення до Акорда рейтинг УБКІ впав ще на 10 пунктів
Додано: Сер 27 тра, 2020 11:20
Он еще падает из-за частого обращения за его просчетом
Ото еще разок загляните и он еще на -5 грохнется
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 27 тра, 2020 13:36
Та не переймайтеся так - з часом відновиться. У мене впродовж місяця він без усіляких звернень пунктів на 20 плаває.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:34
Якобы если более 5ти кредиток в других банках, даже загашенных - вероятность отказа 90%. Когда услышала что >10 ... сказала, что можно и не пробовать. Но контакт в вайбер написала , куда надо справку о ЗП скинуть.
Вот думаю пробовать или ?
Какие там категории за последние месяцы были? Кто в теме?
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Додано: Сер 27 тра, 2020 18:35
Re: Аккордбанк
В мене 5 кредиток,налили те що хотів. Проблем з отриманням не було. Картка 150грн, категорії різні. Цього місяця продукти 2%,зоотовари 20% вибрав,на всі інші 1%,все грязними. До 30 треба вийти в 0,інакше 29грн комісії
Додано: Сер 27 тра, 2020 18:54
Ну так еще ж по Идее выяснили (там абонка 25грн), шо при длинном грейсе (62дн) интерестнее гаситься как мона позже если нет обязательной страховки 1%.
На 10К на депозитке под 10% за +30дн наварите до 67грн/мес, и гасится можно неспеша, револьверно -- под очередную трату
... делайте хоть что-нибудь!
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