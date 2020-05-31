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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:13

Ппц...
О це так сходив... після звернення до Акорда рейтинг УБКІ впав ще на 10 пунктів :(
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:20

  KVV написав:Ппц...
О це так сходив... після звернення до Акорда рейтинг УБКІ впав ще на 10 пунктів :(

Он еще падает из-за частого обращения за его просчетом
Ото еще разок загляните и он еще на -5 грохнется :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:36

  KVV написав:Ппц...
О це так сходив... після звернення до Акорда рейтинг УБКІ впав ще на 10 пунктів :(

Та не переймайтеся так - з часом відновиться. У мене впродовж місяця він без усіляких звернень пунктів на 20 плаває.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:34

  KVV написав:Ппц...
О це так сходив... після звернення до Акорда рейтинг УБКІ впав ще на 10 пунктів :(

Якобы если более 5ти кредиток в других банках, даже загашенных - вероятность отказа 90%. Когда услышала что >10 ... сказала, что можно и не пробовать. Но контакт в вайбер написала , куда надо справку о ЗП скинуть.
Вот думаю пробовать или ?
Какие там категории за последние месяцы были? Кто в теме?
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:35

Re: Аккордбанк

В мене 5 кредиток,налили те що хотів. Проблем з отриманням не було. Картка 150грн, категорії різні. Цього місяця продукти 2%,зоотовари 20% вибрав,на всі інші 1%,все грязними. До 30 треба вийти в 0,інакше 29грн комісії
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:54

  tarasum написав:... До 30 треба вийти в 0,інакше 29грн комісії

Ну так еще ж по Идее выяснили (там абонка 25грн), шо при длинном грейсе (62дн) интерестнее гаситься как мона позже если нет обязательной страховки 1%.
На 10К на депозитке под 10% за +30дн наварите до 67грн/мес, и гасится можно неспеша, револьверно -- под очередную трату
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:49

  clientage написав:Он еще падает из-за частого обращения за его просчетом
Ото еще разок загляните и он еще на -5 грохнется :)

Заглядував в березні, потім в травні... це часто? (ну і після відмови переглянув)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:54

  ukrprom2014 написав:Якобы если более 5ти кредиток в других банках, даже загашенных - вероятность отказа 90%.

Ну тепер зрозуміло чому відмовили, а то у відділенні авторитетно заявили, що причина у просрочці-100%...але ми то знаєм, що у свиней це неможливо :lol:
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:20

  KVV написав:
  clientage написав:Он еще падает из-за частого обращения за его просчетом
Ото еще разок загляните и он еще на -5 грохнется :)

Заглядував в березні, потім в травні... це часто? (ну і після відмови переглянув)

норм
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:10

Re: Аккордбанк

Банчик перенял у Форварда привычку анонсировать категории, молодцы
https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... c9daa1ab0/

пока только Юнекс отстает ))
cohan
 
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