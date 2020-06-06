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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 19:15
А чи не забагато рефінансу банка взяла?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:36
Додано: Нед 07 чер, 2020 20:35
Давно не бачив реклами банків на щитах, останній раз то був Універсал, тепер місто в Аккорді (Львів)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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