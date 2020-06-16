RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Аккордбанк

Аккордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:15

А чи не забагато рефінансу банка взяла?
http://finbalance.com.ua/news/nbu-nazvav-bank-yakomu-v-pyatnitsyu-nadav-165-mln-hrn-refinansuvannya
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33825
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:36

  Banki написав:господа , кто имеет кредитку банка, что с КБ по последним дням, есть начисление?


так
сплатив 30 травня, нарахували в червні за ставкою акційною категорії (медицина)
Basilio2020
 
Повідомлень: 256
З нами з: 15.02.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 20:35

Давно не бачив реклами банків на щитах, останній раз то був Універсал, тепер місто в Аккорді (Львів)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8728
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 08:51

Re: Аккордбанк

В банк можна трохи грошей на депо покласти (на три місяці)? Банка нікуди не дінеться?
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 500
З нами з: 20.03.09
Подякував: 317 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 08:56

36-те місце в рейтингу

Зображення
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 500
З нами з: 20.03.09
Подякував: 317 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 08:59

  ricardo написав:В банк можна трохи грошей на депо покласти (на три місяці)? Банка нікуди не дінеться?

Ну дивлячись, що для вас "трохи". До фонду можна класти гроші у будь яку банку. Навіть якщо щось трапиться протягом місяця усе фонд віддасть. Тим паче, що по маленьким банкам він це робить достатньо швидко.
А рейтинги то все до дупи. Дельта в рейтингах була в першій десятці то й що?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 228
З нами з: 12.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 42434445
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, jjjj75, MASolomko, Stringer, V2, vitaliy1111, Вкладчик1234 і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.