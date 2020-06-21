|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2020 19:15
А чи не забагато рефінансу банка взяла?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:36
Додано: Нед 07 чер, 2020 20:35
Давно не бачив реклами банків на щитах, останній раз то був Універсал, тепер місто в Аккорді (Львів)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 17 чер, 2020 08:51
Re: Аккордбанк
В банк можна трохи грошей на депо покласти (на три місяці)? Банка нікуди не дінеться?
Додано: Сер 17 чер, 2020 08:59
Ну дивлячись, що для вас "трохи". До фонду можна класти гроші у будь яку банку. Навіть якщо щось трапиться протягом місяця усе фонд віддасть. Тим паче, що по маленьким банкам він це робить достатньо швидко.
А рейтинги то все до дупи. Дельта в рейтингах була в першій десятці то й що?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 21 чер, 2020 20:28
Re: Аккордбанк
"Найкращою" карткою треба хоча б раз в місяць провести якусь операцію платіжну, щоб не зняли 20 грв за неактивний рахунок?
|