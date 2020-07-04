по депокарте приходила СМС, мол, в след месяце спишется
я со страху p2p пополнил (1%) и провел мабилу
думаю, вполне спасет "нови гроши" на 500 грн с ежемесячной выплатой
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лип, 2020 23:01
по депокарте приходила СМС, мол, в след месяце спишется
я со страху p2p пополнил (1%) и провел мабилу
думаю, вполне спасет "нови гроши" на 500 грн с ежемесячной выплатой
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