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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 23:01

  ricardo написав:
  asteriks написав:ricardo

Зацікавився цим питанням. Колл-центр повідомив, що абонплата 20 грн береться, але якщо по рахунку активності не було 6 місяців


О, дякую, а то в тарифах написано "Списується банком з КР в передостанній робочий день місяця".


по депокарте приходила СМС, мол, в след месяце спишется

я со страху p2p пополнил (1%) и провел мабилу
думаю, вполне спасет "нови гроши" на 500 грн с ежемесячной выплатой
cohan
 
Повідомлень: 199
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  #<1 ... 43444546
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