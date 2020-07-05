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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лип, 2020 23:01
ricardo написав: asteriks написав:ricardo
Зацікавився цим питанням. Колл-центр повідомив, що абонплата 20 грн береться, але якщо по рахунку активності не було 6 місяців
О, дякую, а то в тарифах написано "Списується банком з КР в передостанній робочий день місяця".
по депокарте приходила СМС, мол, в след месяце спишется
я со страху p2p пополнил (1%) и провел мабилу
думаю, вполне спасет "нови гроши" на 500 грн с ежемесячной выплатой
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cohan
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Додано: Нед 05 лип, 2020 10:16
cohan написав: ricardo написав: asteriks написав:ricardo
Зацікавився цим питанням. Колл-центр повідомив, що абонплата 20 грн береться, але якщо по рахунку активності не було 6 місяців
О, дякую, а то в тарифах написано "Списується банком з КР в передостанній робочий день місяця".
по депокарте приходила СМС, мол, в след месяце спишется
я со страху p2p пополнил (1%) и провел мабилу
думаю, вполне спасет "нови гроши" на 500 грн с ежемесячной выплатой
Я про всяк випадок теж поповнив мобілку з картки.
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ricardo
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Додано: Пон 06 лип, 2020 13:17
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Додано: Пон 06 лип, 2020 13:24
А что, только свинорылам можно зарабатывать на недвижимости?
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