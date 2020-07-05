по депокарте приходила СМС, мол, в след месяце спишется
я со страху p2p пополнил (1%) и провел мабилу
думаю, вполне спасет "нови гроши" на 500 грн с ежемесячной выплатой
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лип, 2020 23:01
по депокарте приходила СМС, мол, в след месяце спишется
я со страху p2p пополнил (1%) и провел мабилу
думаю, вполне спасет "нови гроши" на 500 грн с ежемесячной выплатой
Додано: Нед 05 лип, 2020 10:16
Я про всяк випадок теж поповнив мобілку з картки.
Додано: Пон 06 лип, 2020 13:17
Це для чого банці готель?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 06 лип, 2020 13:24
А что, только свинорылам можно зарабатывать на недвижимости?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 06 лип, 2020 14:59
Re: Аккордбанк
Чи варто сюди заглянути за кредиткою для кешбеку? Офіційно працевалштований, але кредиток інших баток багацько.
Додано: Пон 06 лип, 2020 15:37
Re: Аккордбанк
Коллеги, подскажите, пожалуйста, сдёрнуть свои деньги сторонним р2р з Найкращої без комиссии со стороны Акорда?
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