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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лип, 2020 23:01
ricardo написав: asteriks написав:ricardo
Зацікавився цим питанням. Колл-центр повідомив, що абонплата 20 грн береться, але якщо по рахунку активності не було 6 місяців
О, дякую, а то в тарифах написано "Списується банком з КР в передостанній робочий день місяця".
по депокарте приходила СМС, мол, в след месяце спишется
я со страху p2p пополнил (1%) и провел мабилу
думаю, вполне спасет "нови гроши" на 500 грн с ежемесячной выплатой
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cohan
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Додано: Нед 05 лип, 2020 10:16
cohan написав: ricardo написав: asteriks написав:ricardo
Зацікавився цим питанням. Колл-центр повідомив, що абонплата 20 грн береться, але якщо по рахунку активності не було 6 місяців
О, дякую, а то в тарифах написано "Списується банком з КР в передостанній робочий день місяця".
по депокарте приходила СМС, мол, в след месяце спишется
я со страху p2p пополнил (1%) и провел мабилу
думаю, вполне спасет "нови гроши" на 500 грн с ежемесячной выплатой
Я про всяк випадок теж поповнив мобілку з картки.
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ricardo
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Додано: Пон 06 лип, 2020 13:17
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Додано: Пон 06 лип, 2020 13:24
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Додано: Пон 06 лип, 2020 14:59
Чи варто сюди заглянути за кредиткою для кешбеку? Офіційно працевалштований, але кредиток інших баток багацько.
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Кочевник
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Додано: Пон 06 лип, 2020 15:37
Коллеги, подскажите, пожалуйста, сдёрнуть свои деньги сторонним р2р з Найкращої без комиссии со стороны Акорда?
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Andrew75
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Додано: Пон 06 лип, 2020 17:13
Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, сдёрнуть свои деньги сторонним р2р з Найкращої без комиссии со стороны Акорда?
Без комиссии,наличными - через депозит активный и со снятием на депозитную
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 06 лип, 2020 18:05
sens написав: Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, сдёрнуть свои деньги сторонним р2р з Найкращої без комиссии со стороны Акорда?
Без комиссии,наличными - через депозит активный и со снятием на депозитную
Это Вы имеете ввиду "Вільні гроші"? Депозит "Активный" не нашёл в списке. Получается, нужно открыть ещё депозитную карту, с Найкращои деньги сначала забросить на депозит со свободным снятием, а потом забрать на Депозитную? Так?
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Andrew75
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Додано: Пон 06 лип, 2020 19:10
Andrew75 написав: sens написав: Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, сдёрнуть свои деньги сторонним р2р з Найкращої без комиссии со стороны Акорда?
Без комиссии,наличными - через депозит активный и со снятием на депозитную
Это Вы имеете ввиду "Вільні гроші"? Депозит "Активный" не нашёл в списке. Получается, нужно открыть ещё депозитную карту, с Найкращои деньги сначала забросить на депозит со свободным снятием, а потом забрать на Депозитную? Так?
Да,верно
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 06 лип, 2020 19:19
Кочевник написав:
Чи варто сюди заглянути за кредиткою для кешбеку? Офіційно працевалштований, але кредиток інших баток багацько.
в этом месяце 2% по "магазины - супермаркеты", такси нередко бывают по 10%, смысл есть
там предварительно скоринг вроде бы есть по телефону, попробуйте
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cohan
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