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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:43

Re: Аккордбанк

Кешбек по "найкращій" чистими чи "брутто"?
Кочевник
 
Повідомлень: 1502
З нами з: 16.02.17
Подякував: 259 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:45

  sens написав:
  Andrew75 написав:
  sens написав:Да,верно

Спасибо. Странно только, нигде в тарифах не нашел о платности вывода денег с Найкращої сторонними р2р. Я просто хочу использовать карту для хранения свободных денег, так как там 10% и сдёргивать их, когда необходимо, потому так и вникаю в этот момент.
Andrew75
 
Повідомлень: 981
З нами з: 30.09.15
Подякував: 153 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:09

  Andrew75 написав:
  sens написав:Да,верно
[/quote]
Спасибо. Странно только, нигде в тарифах не нашел о платности вывода денег с Найкращої сторонними р2р. Я просто хочу использовать карту для хранения свободных денег, так как там 10% и сдёргивать их, когда необходимо, потому так и вникаю в этот момент.[/quote]
Не забываем про ДКБО , тариф на ИБ , тарифы на карту - их смена происходит без дополнительного уведомления. Я имею в Глобусбанк депозит срочный с пополнением,и карту В+ , в первом случае без уведомления клиентов пополнение прикрыли грубо , после понижения %…по В+ ввели на р2р комиссию. Я лично отдаю предпочтение для свободного использования банк с меньшим % и суммы свыше Фонда,но это мои принципы
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12187
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 706 раз.
 
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  #<1 ... 44454647
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