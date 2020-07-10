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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 19:43
Re: Аккордбанк
Кешбек по "найкращій" чистими чи "брутто"?
Додано: Пон 06 лип, 2020 19:45
Спасибо. Странно только, нигде в тарифах не нашел о платности вывода денег с Найкращої сторонними р2р. Я просто хочу использовать карту для хранения свободных денег, так как там 10% и сдёргивать их, когда необходимо, потому так и вникаю в этот момент.
Додано: Пон 06 лип, 2020 20:09
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Спасибо. Странно только, нигде в тарифах не нашел о платности вывода денег с Найкращої сторонними р2р. Я просто хочу использовать карту для хранения свободных денег, так как там 10% и сдёргивать их, когда необходимо, потому так и вникаю в этот момент.[/quote]
Не забываем про ДКБО , тариф на ИБ , тарифы на карту - их смена происходит без дополнительного уведомления. Я имею в Глобусбанк депозит срочный с пополнением,и карту В+ , в первом случае без уведомления клиентов пополнение прикрыли грубо , после понижения %…по В+ ввели на р2р комиссию. Я лично отдаю предпочтение для свободного использования банк с меньшим % и суммы свыше Фонда,но это мои принципы
никому не верю
Додано: Пон 06 лип, 2020 20:52
Спасибо. Странно только, нигде в тарифах не нашел о платности вывода денег с Найкращої сторонними р2р. Я просто хочу использовать карту для хранения свободных денег, так как там 10% и сдёргивать их, когда необходимо, потому так и вникаю в этот момент.[/quote]
Не забываем про ДКБО , тариф на ИБ , тарифы на карту - их смена происходит без дополнительного уведомления. Я имею в Глобусбанк депозит срочный с пополнением,и карту В+ , в первом случае без уведомления клиентов пополнение прикрыли грубо , после понижения %…по В+ ввели на р2р комиссию. Я лично отдаю предпочтение для свободного использования банк с меньшим % и суммы свыше Фонда,но это мои принципы[/quote]
Знаю я про Глобус. Прочувствовал ситуацию на себе очень хорошо.
Додано: Чет 09 лип, 2020 17:37
Если открыть депо в интернет-банкинге в воскресенье, откроется понедельником и дата возвращения тоже сместится на 1 день?
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:40
откроется только в рабочее время
даже после 17:00 в будни открывается следующим днем (не уверен, но, кажется, клиент не даст открыть до 18, а потом уже очевидно что след день)
Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:15
По будням, вы не правы. До 18.59 открывается текущим днем. А с 19.00 следующим.
Проверено на собственном опыте.
Додано: Суб 11 лип, 2020 15:28
Andrew75
Тиждень тому виводив з Найкращої стороннім сервісом р2р - комісії від "Аккорду" не було. Сума була тестова (100 грн)
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