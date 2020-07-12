|
|
Аккордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 00:04
sens написав: asteriks написав:Andrew75
Тиждень тому виводив з Найкращої стороннім сервісом р2р - комісії від "Аккорду" не було. Сума була тестова (100 грн)
посмотрите выписку через 3 дня,я так раньше обжогся с укркапитале,там ВСЕ операции стоят 0,03 у.е. ,а по КИБу приходила с каждой операции по р2р по 10 грн,зимою Аккорд решил людей загонять за кешем в банк и ввел комиссию за внешний манисенд.
По "найкращей" отменили плату за манисенд. В тарифах отображено.
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 847
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему