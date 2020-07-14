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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 19:43
Re: Аккордбанк
Кешбек по "найкращій" чистими чи "брутто"?
Додано: Пон 06 лип, 2020 19:45
Спасибо. Странно только, нигде в тарифах не нашел о платности вывода денег с Найкращої сторонними р2р. Я просто хочу использовать карту для хранения свободных денег, так как там 10% и сдёргивать их, когда необходимо, потому так и вникаю в этот момент.
Додано: Пон 06 лип, 2020 20:09
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Спасибо. Странно только, нигде в тарифах не нашел о платности вывода денег с Найкращої сторонними р2р. Я просто хочу использовать карту для хранения свободных денег, так как там 10% и сдёргивать их, когда необходимо, потому так и вникаю в этот момент.[/quote]
Не забываем про ДКБО , тариф на ИБ , тарифы на карту - их смена происходит без дополнительного уведомления. Я имею в Глобусбанк депозит срочный с пополнением,и карту В+ , в первом случае без уведомления клиентов пополнение прикрыли грубо , после понижения %…по В+ ввели на р2р комиссию. Я лично отдаю предпочтение для свободного использования банк с меньшим % и суммы свыше Фонда,но это мои принципы
никому не верю
Додано: Пон 06 лип, 2020 20:52
Спасибо. Странно только, нигде в тарифах не нашел о платности вывода денег с Найкращої сторонними р2р. Я просто хочу использовать карту для хранения свободных денег, так как там 10% и сдёргивать их, когда необходимо, потому так и вникаю в этот момент.[/quote]
Не забываем про ДКБО , тариф на ИБ , тарифы на карту - их смена происходит без дополнительного уведомления. Я имею в Глобусбанк депозит срочный с пополнением,и карту В+ , в первом случае без уведомления клиентов пополнение прикрыли грубо , после понижения %…по В+ ввели на р2р комиссию. Я лично отдаю предпочтение для свободного использования банк с меньшим % и суммы свыше Фонда,но это мои принципы[/quote]
Знаю я про Глобус. Прочувствовал ситуацию на себе очень хорошо.
Додано: Чет 09 лип, 2020 17:37
Если открыть депо в интернет-банкинге в воскресенье, откроется понедельником и дата возвращения тоже сместится на 1 день?
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:40
откроется только в рабочее время
даже после 17:00 в будни открывается следующим днем (не уверен, но, кажется, клиент не даст открыть до 18, а потом уже очевидно что след день)
Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:15
По будням, вы не правы. До 18.59 открывается текущим днем. А с 19.00 следующим.
Проверено на собственном опыте.
Додано: Суб 11 лип, 2020 18:29
посмотрите выписку через 3 дня,я так раньше обжогся с укркапитале,там ВСЕ операции стоят 0,03 у.е. ,а по КИБу приходила с каждой операции по р2р по 10 грн,зимою Аккорд решил людей загонять за кешем в банк и ввел комиссию за внешний манисенд.
никому не верю
Додано: Нед 12 лип, 2020 23:25
А что тут вообще по категориям и процентам?
Есть примеры?
По категории "авто, АЗС" бывает что-то интересное?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:45
Re: Аккордбанк
Нет.
Интереснее чем в июньском Форварде 7% еще ни у кого не было.
А так идея 3%-налоги.
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