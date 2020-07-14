Додано: Пон 06 лип, 2020 20:52

sens написав: Andrew75 написав: sens написав: Да,верно Да,верно

Спасибо. Странно только, нигде в тарифах не нашел о платности вывода денег с Найкращої сторонними р2р. Я просто хочу использовать карту для хранения свободных денег, так как там 10% и сдёргивать их, когда необходимо, потому так и вникаю в этот момент.[/quote]Не забываем про ДКБО , тариф на ИБ , тарифы на карту - их смена происходит без дополнительного уведомления. Я имею в Глобусбанк депозит срочный с пополнением,и карту В+ , в первом случае без уведомления клиентов пополнение прикрыли грубо , после понижения %…по В+ ввели на р2р комиссию. Я лично отдаю предпочтение для свободного использования банк с меньшим % и суммы свыше Фонда,но это мои принципы[/quote]Знаю я про Глобус. Прочувствовал ситуацию на себе очень хорошо.