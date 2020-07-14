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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:31

На депо 2630... нормально безнал заходить...напряму без котлового рахунку?
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:48

  Квесторе_поверніться написав:На депо 2630... нормально безнал заходить...напряму без котлового рахунку?

да
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 45464748
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