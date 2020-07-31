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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:31

На депо 2630... нормально безнал заходить...напряму без котлового рахунку?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:48

  Квесторе_поверніться написав:На депо 2630... нормально безнал заходить...напряму без котлового рахунку?

да
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 20:54

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:На депо 2630... нормально безнал заходить...напряму без котлового рахунку?

да

Ок. Дякую.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 20:55

Банка злякалася перешагнути за млрд...інші торгаші не злякалися
https://finclub.net/ua/news/hotel-dnipro-prodaly-bilsh-nizh-za-1-mlrd-hrn.html
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 18:46

Re: Аккордбанк

В І-Б та з телефону не працюють функції відкриття депозитів.
Раніше хоч працювали?
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 21:34

  ricardo написав:В І-Б та з телефону не працюють функції відкриття депозитів.
Раніше хоч працювали?

В січні року 2020 можна було відкрити депо в ІБ.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:37

  ricardo написав:В І-Б та з телефону не працюють функції відкриття депозитів.
Раніше хоч працювали?

Пару недель назад открывала очередной депозит в ИБ без проблем.
Но не с телефона, а с компа.
Скорее всего, в выходные дни нельзя открыть депозит.
Попробуйте завтра.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:16

Re: Аккордбанк

Вопрос к знающим , банк резину тянет или так оно и есть на практике и по межбанковским договорённостям ?
В начале июня снимаю с карты аккорда нал в АТМ привата в их отделении и во время операции заканчивается электричество, карту АТМ выплюнул а деньги не успел выдать)).
Сразу позвонил на горячку и спустя несколько дней написал письменное заявление в отделении аккорда на возврат денег, менеджер успокоила , не переживайте, до 40-ка дней ждать , попожже набрал начальника отделения , говорит- служба разбирается от 40-ка до 90-то дней ждать :mrgreen: .......
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:42

Прихват же спочатку гроші видає, а потім картку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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