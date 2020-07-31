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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:31
На депо 2630... нормально безнал заходить...напряму без котлового рахунку?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:48
да
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 15 лип, 2020 20:54
Ок. Дякую.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 15 лип, 2020 20:55
Банка злякалася перешагнути за млрд...інші торгаші не злякалися
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 18 лип, 2020 18:46
Re: Аккордбанк
В І-Б та з телефону не працюють функції відкриття депозитів.
Раніше хоч працювали?
Додано: Суб 18 лип, 2020 21:34
В січні року 2020 можна було відкрити депо в ІБ.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 19 лип, 2020 15:37
Пару недель назад открывала очередной депозит в ИБ без проблем.
Но не с телефона, а с компа.
Скорее всего, в выходные дни нельзя открыть депозит.
Попробуйте завтра.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:16
Re: Аккордбанк
Вопрос к знающим , банк резину тянет или так оно и есть на практике и по межбанковским договорённостям ?
В начале июня снимаю с карты аккорда нал в АТМ привата в их отделении и во время операции заканчивается электричество, карту АТМ выплюнул а деньги не успел выдать)).
Сразу позвонил на горячку и спустя несколько дней написал письменное заявление в отделении аккорда на возврат денег, менеджер успокоила , не переживайте, до 40-ка дней ждать , попожже набрал начальника отделения , говорит- служба разбирается от 40-ка до 90-то дней ждать .......
Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:42
Прихват же спочатку гроші видає, а потім картку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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