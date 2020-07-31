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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:31
На депо 2630... нормально безнал заходить...напряму без котлового рахунку?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:48
да
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 15 лип, 2020 20:54
Ок. Дякую.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 15 лип, 2020 20:55
Банка злякалася перешагнути за млрд...інші торгаші не злякалися
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 18 лип, 2020 18:46
Re: Аккордбанк
В І-Б та з телефону не працюють функції відкриття депозитів.
Раніше хоч працювали?
Додано: Суб 18 лип, 2020 21:34
В січні року 2020 можна було відкрити депо в ІБ.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 19 лип, 2020 15:37
Пару недель назад открывала очередной депозит в ИБ без проблем.
Но не с телефона, а с компа.
Скорее всего, в выходные дни нельзя открыть депозит.
Попробуйте завтра.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:16
Re: Аккордбанк
Вопрос к знающим , банк резину тянет или так оно и есть на практике и по межбанковским договорённостям ?
В начале июня снимаю с карты аккорда нал в АТМ привата в их отделении и во время операции заканчивается электричество, карту АТМ выплюнул а деньги не успел выдать)).
Сразу позвонил на горячку и спустя несколько дней написал письменное заявление в отделении аккорда на возврат денег, менеджер успокоила , не переживайте, до 40-ка дней ждать , попожже набрал начальника отделения , говорит- служба разбирается от 40-ка до 90-то дней ждать .......
Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:42
Прихват же спочатку гроші видає, а потім картку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 01 сер, 2020 01:06
на практике - если и тянет, то вряд ли по своей воле
у меня сколько было случаев (до 10ка, может, за 3-5 лет последних), возврат всегда занимал меньше месяца, но(!) всегда был чек "деньги не выданы", у вас особый случай, конечно - помимо Аккорда следовало бы попробовать шухер в отделении Привата - раньше толкали отмазку, что, мол, "пересчитаем после инкассо купюры и если превышение - отдадим", очевидно, что если все по-честному, превышение там нашли - но без руки на пульсе (лучше через нач отделения) это особо никому не нужно, поэтому какой там регламент - надежда узнать только с вашей помощью, держите в курсе пожалуйста
а в целом от Привата рекомендую держаться подальше:
1) если такой глюк при пополнении чужой карты (или не глюк, а 5000 и финмон) - возврат денег из терминала только на карту Привата, очень весело
2) самолично знаю случай списания перевода оплаты налога на недействующие реквизиты и никакой правды, ессно, никто не нашел - в налоговой любезно объяснили что денег нет (и правы по датам и реквизитам), и никаких бумажек не дадут (кроме штрафа), а в Привате сказали посмотреть в П24 и утереться генерирумой бумажкой что все ушло... так что - где гуляют невыданные из кассеты наличные, если это Приват - может быть что угодно
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