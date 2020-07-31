Додано: Суб 01 сер, 2020 01:06

Vadim V написав: Вопрос к знающим , банк резину тянет или так оно и есть на практике и по межбанковским договорённостям ?

В начале июня снимаю с карты аккорда нал в АТМ привата в их отделении и во время операции заканчивается электричество, карту АТМ выплюнул а деньги не успел выдать)).

Сразу позвонил на горячку и спустя несколько дней написал письменное заявление в отделении аккорда на возврат денег, менеджер успокоила , не переживайте, до 40-ка дней ждать , попожже набрал начальника отделения , говорит- служба разбирается от 40-ка до 90-то дней ждать ....... Вопрос к знающим , банк резину тянет или так оно и есть на практике и по межбанковским договорённостям ?В начале июня снимаю с карты аккорда нал в АТМ привата в их отделении и во время операции заканчивается электричество, карту АТМ выплюнул а деньги не успел выдать)).Сразу позвонил на горячку и спустя несколько дней написал письменное заявление в отделении аккорда на возврат денег, менеджер успокоила , не переживайте, до 40-ка дней ждать , попожже набрал начальника отделения , говорит- служба разбирается от 40-ка до 90-то дней ждать.......

на практике - если и тянет, то вряд ли по своей волеу меня сколько было случаев (до 10ка, может, за 3-5 лет последних), возврат всегда занимал меньше месяца, но(!) всегда был чек "деньги не выданы", у вас особый случай, конечно - помимо Аккорда следовало бы попробовать шухер в отделении Привата - раньше толкали отмазку, что, мол, "пересчитаем после инкассо купюры и если превышение - отдадим", очевидно, что если все по-честному, превышение там нашли - но без руки на пульсе (лучше через нач отделения) это особо никому не нужно, поэтому какой там регламент - надежда узнать только с вашей помощью, держите в курсе пожалуйстаа в целом от Привата рекомендую держаться подальше:1) если такой глюк при пополнении чужой карты (или не глюк, а 5000 и финмон) - возврат денег из терминала только на карту Привата, очень весело2) самолично знаю случай списания перевода оплаты налога на недействующие реквизиты и никакой правды, ессно, никто не нашел - в налоговой любезно объяснили что денег нет (и правы по датам и реквизитам), и никаких бумажек не дадут (кроме штрафа), а в Привате сказали посмотреть в П24 и утереться генерирумой бумажкой что все ушло... так что - где гуляют невыданные из кассеты наличные, если это Приват - может быть что угодно