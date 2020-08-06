Интересно, имел ли место случай выдачи кредитки "Найкращої" (ну и название!), если нет официального трудоустройства?
И можно ли ее оформить без кредлимита, чисто для хранения своих под 10%?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:55
Интересно, имел ли место случай выдачи кредитки "Найкращої" (ну и название!), если нет официального трудоустройства?
И можно ли ее оформить без кредлимита, чисто для хранения своих под 10%?
Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:19
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