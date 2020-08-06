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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:55
Интересно, имел ли место случай выдачи кредитки "Найкращої" (ну и название!), если нет официального трудоустройства?
И можно ли ее оформить без кредлимита, чисто для хранения своих под 10%?
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Искатель
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:19
Искатель написав:
Интересно, имел ли место случай выдачи кредитки "Найкращої" (ну и название!), если нет официального трудоустройства?
И можно ли ее оформить без кредлимита, чисто для хранения своих под 10%?
Насколько мне известно на оба вопроса один ответ "нет".
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Vorlon
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:22
Искатель написав:
И можно ли ее оформить без кредлимита, чисто для хранения своих под 10%?
А чим Монобанк не підходить? 10% річних поки ще є...
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:44
Искатель написав:
И можно ли ее оформить без кредлимита, чисто для хранения своих под 10%?
Для этого есть дебетка MC Debit, нашару
А не кредитка Debit MC World, за 150грн
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:51
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
На депо 2630... нормально безнал заходить...напряму без котлового рахунку?
да
А звідки витягнути номер рахунку депозиту? По відкритому онлайн не можу знайти.
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