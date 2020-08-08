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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:55

Интересно, имел ли место случай выдачи кредитки "Найкращої" (ну и название!), если нет официального трудоустройства?
И можно ли ее оформить без кредлимита, чисто для хранения своих под 10%?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:19

  Искатель написав:Интересно, имел ли место случай выдачи кредитки "Найкращої" (ну и название!), если нет официального трудоустройства?
И можно ли ее оформить без кредлимита, чисто для хранения своих под 10%?

Насколько мне известно на оба вопроса один ответ "нет".
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:22

  Искатель написав:И можно ли ее оформить без кредлимита, чисто для хранения своих под 10%?

А чим Монобанк не підходить? 10% річних поки ще є...
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:44

Re: Аккордбанк

  Искатель написав:И можно ли ее оформить без кредлимита, чисто для хранения своих под 10%?

Для этого есть дебетка MC Debit, нашару
А не кредитка Debit MC World, за 150грн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:51

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:На депо 2630... нормально безнал заходить...напряму без котлового рахунку?

да

А звідки витягнути номер рахунку депозиту? По відкритому онлайн не можу знайти.
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:31

  klug написав:Прихват же спочатку гроші видає, а потім картку.

Это когда всё типично ,
а сдесь читайте внимательно , шевеля губами...
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 16:08

  1finanсier написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:На депо 2630... нормально безнал заходить...напряму без котлового рахунку?

да

А звідки витягнути номер рахунку депозиту? По відкритому онлайн не можу знайти.

На Вільні гроші тетя с саппорта точно 2620хх скажет
А др. пополняшки я не открывал
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 19:52

  clientage написав:
  1finanсier написав:А звідки витягнути номер рахунку депозиту? По відкритому онлайн не можу знайти.

На Вільні гроші тетя с саппорта точно 2620хх скажет
А др. пополняшки я не открывал

Ясно, дякую. А то я сподівався прибрати проміжну ланку між рахунком іншого банку і депозитами Аккорда - картку Аккорда - щоб не було зайвих питань у маркаровського фінмона за доволі величенький рух коштів. Ну та ладно, сподіваюсь що не причепляться за СЕПи на їх карту з подальшим зарахуванням на депозити.
1finanсier
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