Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 сер, 2020 16:27
И все же кредитка "Найкраща" интересует. Информации на сайте - чуть больше нуля.
На горячке сказали, что можно выбрать 2 из 5 (обычно из 6 предлагали) категорий. А какие категории, например, были на август - как узнать? И какой процент предлагали? Спасибо большое заранее.
Искатель
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Додано: Сер 12 сер, 2020 17:11
Искатель Карта так себе. Обязательно нужен кредитный лимит для кэшбека и платная карта МС World. Вывод кэшбека от 100 грн. Август Одяг та взуття - 2% АЗС - 2% Краса - 3% Таксі - 10% Книги та канцелярія - 20% Июль Супермаркети та магазини - 2%; Автосервіс - 3%; Кафе та ресторани - 3%; Кіно та театри - 10%; Хімчистки - 20%. Июнь Аптеки – 2%; АЗС - 2%; Краса - 3%; Таксі - 10%; Товари для дому та саду - 20%. Май Супермаркети та магазини - 2% Одяг та взуття - 2% Кафе та ресторани - 3% Здоров'я - 5% Тварини - 20% Апрель Аптеки – 2% АЗС - 2% Здоров'я - 5% Таксі - 10% Книги та канцелярія - 20%
Vorlon
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Додано: Сер 12 сер, 2020 17:22
Vorlon написав: Искатель
Карта так себе. Обязательно нужен кредитный лимит для кэшбека и платная карта МС World. Вывод кэшбека от 100 грн.
Август
Одяг та взуття - 2%
АЗС - 2%
Краса - 3%
Таксі - 10%
Книги та канцелярія - 20%
Спасибо огромное за инфу!
Скажите, а это где-то можно увидеть не в мобильном приложении? На сайте никаких упоминаний о категориях нет.
И еще вопрос: а с партнерским кэшбэком, как Моно, А-банк или Альфа... они случайно не работают? Только категории?
Искатель
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Додано: Сер 12 сер, 2020 19:07
Искатель написав:
Скажите, а это где-то можно увидеть не в мобильном приложении? На сайте никаких упоминаний о категориях нет.
Есть, в новостях. И в Facebook.
Vorlon
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Додано: Сер 12 сер, 2020 23:10
Vorlon написав: Искатель написав:
Скажите, а это где-то можно увидеть не в мобильном приложении? На сайте никаких упоминаний о категориях нет.
Есть, в новостях. И в Facebook.
Еще раз спасибо за информацию!
Вот только одного не понял. Вот
здесь пишут
, что кэшбэк начисляется и за свои, и за кредитные средства.
А мне на горячке четко сказали: "Карта должна быть с кредитным лимитом".
Или имеется в виду: карта должна быть с лимитом, но на ней могут находиться свои деньги, и на них тоже пойдет кэшбэк при покупках, верно?
И еще вопрос: 1% на все остальные покупки - это как у Большой 5-ки?
Искатель
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Додано: Сер 12 сер, 2020 23:23
Искатель написав:
Или имеется в виду: карта должна быть с лимитом, но на ней могут находиться свои деньги, и на них тоже пойдет кэшбэк при покупках
Верно.
Искатель написав:
1% на все остальные покупки - это как у Большой 5-ки?
Похоже, только грязными. Поэтому я и считаю, что карта больше актуальна для тех, у кого нет Б5 или лимит там ни к чёрту. Максимальная сумма кешбека за одну операцию — 50 грн.
P.S. У меня нет этой карты.
Vorlon
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