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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:27

И все же кредитка "Найкраща" интересует. Информации на сайте - чуть больше нуля.
На горячке сказали, что можно выбрать 2 из 5 (обычно из 6 предлагали) категорий.
А какие категории, например, были на август - как узнать? И какой процент предлагали?

Спасибо большое заранее.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:11

Искатель
Карта так себе. Обязательно нужен кредитный лимит для кэшбека и платная карта МС World. Вывод кэшбека от 100 грн.

Август
Одяг та взуття - 2%
АЗС - 2%
Краса - 3%
Таксі - 10%
Книги та канцелярія - 20%

Июль
Супермаркети та магазини - 2%;
Автосервіс - 3%;
Кафе та ресторани - 3%;
Кіно та театри - 10%;
Хімчистки - 20%.

Июнь
Аптеки – 2%;
АЗС - 2%;
Краса - 3%;
Таксі - 10%;
Товари для дому та саду - 20%.

Май
Супермаркети та магазини - 2%
Одяг та взуття - 2%
Кафе та ресторани - 3%
Здоров'я - 5%
Тварини - 20%

Апрель
Аптеки – 2%
АЗС - 2%
Здоров'я - 5%
Таксі - 10%
Книги та канцелярія - 20%
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:22

  Vorlon написав:Искатель
Карта так себе. Обязательно нужен кредитный лимит для кэшбека и платная карта МС World. Вывод кэшбека от 100 грн.

Август
Одяг та взуття - 2%
АЗС - 2%
Краса - 3%
Таксі - 10%
Книги та канцелярія - 20%

Спасибо огромное за инфу!
Скажите, а это где-то можно увидеть не в мобильном приложении? На сайте никаких упоминаний о категориях нет.

И еще вопрос: а с партнерским кэшбэком, как Моно, А-банк или Альфа... они случайно не работают? Только категории?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:07

  Искатель написав:Скажите, а это где-то можно увидеть не в мобильном приложении? На сайте никаких упоминаний о категориях нет.

Есть, в новостях. И в Facebook.
Vorlon
 
Повідомлень: 8813
З нами з: 14.06.13
Подякував: 429 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:10

  Vorlon написав:
  Искатель написав:Скажите, а это где-то можно увидеть не в мобильном приложении? На сайте никаких упоминаний о категориях нет.

Есть, в новостях. И в Facebook.

Еще раз спасибо за информацию!
Вот только одного не понял. Вот здесь пишут, что кэшбэк начисляется и за свои, и за кредитные средства.
А мне на горячке четко сказали: "Карта должна быть с кредитным лимитом".
Или имеется в виду: карта должна быть с лимитом, но на ней могут находиться свои деньги, и на них тоже пойдет кэшбэк при покупках, верно?

И еще вопрос: 1% на все остальные покупки - это как у Большой 5-ки?
Искатель
 
Повідомлень: 4045
З нами з: 22.02.16
Подякував: 607 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:23

  Искатель написав:Или имеется в виду: карта должна быть с лимитом, но на ней могут находиться свои деньги, и на них тоже пойдет кэшбэк при покупках

Верно.

  Искатель написав:1% на все остальные покупки - это как у Большой 5-ки?

Похоже, только грязными. Поэтому я и считаю, что карта больше актуальна для тех, у кого нет Б5 или лимит там ни к чёрту. Максимальная сумма кешбека за одну операцию — 50 грн.

P.S. У меня нет этой карты.
Vorlon
 
Повідомлень: 8813
З нами з: 14.06.13
Подякував: 429 раз.
Подякували: 926 раз.
 
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