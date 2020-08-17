И все же кредитка "Найкраща" интересует. Информации на сайте - чуть больше нуля. На горячке сказали, что можно выбрать 2 из 5 (обычно из 6 предлагали) категорий. А какие категории, например, были на август - как узнать? И какой процент предлагали?
Искатель написав:Скажите, а это где-то можно увидеть не в мобильном приложении? На сайте никаких упоминаний о категориях нет.
Есть, в новостях. И в Facebook.
Еще раз спасибо за информацию! Вот только одного не понял. Вот здесь пишут, что кэшбэк начисляется и за свои, и за кредитные средства. А мне на горячке четко сказали: "Карта должна быть с кредитным лимитом". Или имеется в виду: карта должна быть с лимитом, но на ней могут находиться свои деньги, и на них тоже пойдет кэшбэк при покупках, верно?
И еще вопрос: 1% на все остальные покупки - это как у Большой 5-ки?
Искатель написав:Или имеется в виду: карта должна быть с лимитом, но на ней могут находиться свои деньги, и на них тоже пойдет кэшбэк при покупках
Верно.
Искатель написав:1% на все остальные покупки - это как у Большой 5-ки?
Похоже, только грязными. Поэтому я и считаю, что карта больше актуальна для тех, у кого нет Б5 или лимит там ни к чёрту. Максимальная сумма кешбека за одну операцию — 50 грн.
P.S. У меня нет этой карты.
у меня нет Б5, не подскажу, что имеется в виду, но да - 1% на все это грязными еще ограничения: 50 грн с одной транзакции макс (ну это сложно превысить с их %% на ходовые категории) оплата только в Украине - а вот тут Убер/Болт/Глово мимо кассы, уже грустнее, 10% таксо в итоге только с Уклона (маргинальные 577 и еще 1-2 не проверял)