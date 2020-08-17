Додано: Сер 12 сер, 2020 23:10

Vorlon написав: Искатель написав: Скажите, а это где-то можно увидеть не в мобильном приложении? На сайте никаких упоминаний о категориях нет. Скажите, а это где-то можно увидеть не в мобильном приложении? На сайте никаких упоминаний о категориях нет.

Есть, в новостях. И в Facebook. Есть, в новостях. И в Facebook.

Еще раз спасибо за информацию!Вот только одного не понял. Вот, что кэшбэк начисляется и за свои, и за кредитные средства.А мне на горячке четко сказали: "Карта должна быть с кредитным лимитом".Или имеется в виду: карта должна быть с лимитом, но на ней могут находиться свои деньги, и на них тоже пойдет кэшбэк при покупках, верно?И еще вопрос: 1% на все остальные покупки - это как у Большой 5-ки?