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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:37

cohan
Инсайд? На сайте вроде тихо...
Vorlon
 
Повідомлень: 8856
З нами з: 14.06.13
Подякував: 432 раз.
Подякували: 931 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 21:11

  Vorlon написав:cohan
Инсайд? На сайте вроде тихо...


смска
cohan
 
Повідомлень: 255
З нами з: 27.09.19
Подякував: 24 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:01

  miltador написав:
  Искатель написав:И можно ли ее оформить без кредлимита, чисто для хранения своих под 10%?

А чим Монобанк не підходить? 10% річних поки ще є...


останні два тижні.. (
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 9310
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Подякував: 200 раз.
Подякували: 615 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:03

greenozon
Ещё todo есть. Интересно - сдуется или нет?
Vorlon
 
Повідомлень: 8856
З нами з: 14.06.13
Подякував: 432 раз.
Подякували: 931 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:06

  Vorlon написав:greenozon
Ещё todo есть. Интересно - сдуется или нет?


та до бабки не ходи :mrgreen:

із тривогою дивлюсь на барсіка :)
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greenozon
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Повідомлень: 9310
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 615 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:54

  cohan написав:
  Vorlon написав:cohan
Инсайд? На сайте вроде тихо...


смска

Супругу тоже пришла, мне пока нет. Наверное смс-очередь зависит от сроков получения карты :roll:

ps уже и мне прислали :(
Кассандра
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Повідомлень: 1097
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 20:31

  Кассандра написав:
  cohan написав:
  Vorlon написав:cohan
Инсайд? На сайте вроде тихо...


смска

Супругу тоже пришла, мне пока нет. Наверное смс-очередь зависит от сроков получения карты :roll:

ps уже и мне прислали :(

мне тоже.
darmet
 
Повідомлень: 2476
З нами з: 29.03.09
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Подякували: 156 раз.
 
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  #<1 ... 48495051
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