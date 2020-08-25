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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 сер, 2020 19:37
cohan
Инсайд? На сайте вроде тихо...
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Vorlon
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Додано: Вів 18 сер, 2020 21:11
Vorlon написав:cohan
Инсайд? На сайте вроде тихо...
смска
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cohan
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Додано: Вів 18 сер, 2020 23:01
miltador написав: Искатель написав:
И можно ли ее оформить без кредлимита, чисто для хранения своих под 10%?
А чим Монобанк не підходить? 10% річних поки ще є...
останні два тижні.. (
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greenozon
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Додано: Вів 18 сер, 2020 23:03
greenozon
Ещё todo есть. Интересно - сдуется или нет?
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Vorlon
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Додано: Сер 19 сер, 2020 13:54
cohan написав: Vorlon написав:cohan
Инсайд? На сайте вроде тихо...
смска
Супругу тоже пришла, мне пока нет. Наверное смс-очередь зависит от сроков получения карты
ps уже и мне прислали
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Кассандра
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Додано: Сер 19 сер, 2020 20:31
Кассандра написав: cohan написав: Vorlon написав:cohan
Инсайд? На сайте вроде тихо...
смска
Супругу тоже пришла, мне пока нет. Наверное смс-очередь зависит от сроков получения карты
ps уже и мне прислали
мне тоже.
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darmet
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Додано: Сер 26 сер, 2020 07:12
Выписку по карточному счету можно получить как-то через гарячку на электронку или топать в отделение?
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anikola13
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Додано: Сер 26 сер, 2020 08:40
anikola13 написав:
Выписку по карточному счету можно получить как-то через гарячку на электронку или топать в отделение?
Чегрез ГЛ - нельзя
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