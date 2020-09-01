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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:50

  Искатель написав:Читаю новости на Фейсбуке. На сентябрь новая категория для кэшбэка по "Найкращей" - "Товары для дома и сада", 20%.
Интересно, а какие МСС туда входят? Может, кто знает?

Mcc 0780,5193,5261,5712,5719
Хтось зустрічав дані мсс?
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:21

  tarasum написав:
  Искатель написав:Читаю новости на Фейсбуке. На сентябрь новая категория для кэшбэка по "Найкращей" - "Товары для дома и сада", 20%.
Интересно, а какие МСС туда входят? Может, кто знает?

Mcc 0780,5193,5261,5712,5719
Хтось зустрічав дані мсс?


ха-ха, не надейтесь
может, в какой-нибудь Камелии на Ливарской где комнатные растения, в остальном очевидно ведь что замануха, уже второй или третий раз за год
cohan
 
Повідомлень: 267
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  #<1 ... 49505152
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02.09.2020 10:52
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