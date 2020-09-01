Mcc 0780,5193,5261,5712,5719
Хтось зустрічав дані мсс?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 09:50
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:21
ха-ха, не надейтесь
может, в какой-нибудь Камелии на Ливарской где комнатные растения, в остальном очевидно ведь что замануха, уже второй или третий раз за год
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