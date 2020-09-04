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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 09:50

  Искатель написав:Читаю новости на Фейсбуке. На сентябрь новая категория для кэшбэка по "Найкращей" - "Товары для дома и сада", 20%.
Интересно, а какие МСС туда входят? Может, кто знает?

Mcc 0780,5193,5261,5712,5719
Хтось зустрічав дані мсс?
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 10:21

  tarasum написав:
  Искатель написав:Читаю новости на Фейсбуке. На сентябрь новая категория для кэшбэка по "Найкращей" - "Товары для дома и сада", 20%.
Интересно, а какие МСС туда входят? Может, кто знает?

Mcc 0780,5193,5261,5712,5719
Хтось зустрічав дані мсс?


ха-ха, не надейтесь
может, в какой-нибудь Камелии на Ливарской где комнатные растения, в остальном очевидно ведь что замануха, уже второй или третий раз за год
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:47

Re: Аккордбанк

Валютне депо відслюнявили новими сотками, без ніяких вмовлянь та лишніх питань. Гарний лихварь, можна було б гусарити, та %% такі, що курям на сміх )))
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:51

Скупердяй так ачёб не отдать? за последние 2 месяца рояль рефчик от нбу на поллярда под 6% отрымав в гривні... нафик ему вам в валюте 4 давать?! 8)
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:42

  Кассандра написав:Скупердяй так ачёб не отдать? за последние 2 месяца рояль рефчик от нбу на поллярда под 6% отрымав в гривні... нафик ему вам в валюте 4 давать?! 8)

В інших лихварях, віддають, але не так шустро. В Ощаді прийшлось двома порціями забирати, хоча сумма була в межах фонду. В Тазіку треба взагалі замовляти заздалегіть, тому що там віддають з приносу. В ПУМБі дрючили за маску. Поки саме найкраще мені сподобався Аккорд, все по-домашньому ))
Ну за приводу ставок, такі да ... зараз головний інвестор країни - це друкарський станок, а не золотогорщочник :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:38

tarasum
Это не Эпицентр/Леруа?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 00:51

  Amid написав:tarasum
Это не Эпицентр/Леруа?


точно ни тот ни тот, хотя кто-то в ветке что-то про эпицентр писал,
я проверял оффлайн леруа и онлайн на 27.ua и epicetrK - облом
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 09:05

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  #<1 ... 49505152
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