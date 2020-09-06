Mcc 0780,5193,5261,5712,5719
Хтось зустрічав дані мсс?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 вер, 2020 09:50
Додано: Сер 02 вер, 2020 10:21
ха-ха, не надейтесь
может, в какой-нибудь Камелии на Ливарской где комнатные растения, в остальном очевидно ведь что замануха, уже второй или третий раз за год
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:47
Re: Аккордбанк
Валютне депо відслюнявили новими сотками, без ніяких вмовлянь та лишніх питань. Гарний лихварь, можна було б гусарити, та %% такі, що курям на сміх )))
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:51
Скупердяй так ачёб не отдать? за последние 2 месяца рояль рефчик от нбу на поллярда под 6% отрымав в гривні... нафик ему вам в валюте 4 давать?!
Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:42
В інших лихварях, віддають, але не так шустро. В Ощаді прийшлось двома порціями забирати, хоча сумма була в межах фонду. В Тазіку треба взагалі замовляти заздалегіть, тому що там віддають з приносу. В ПУМБі дрючили за маску. Поки саме найкраще мені сподобався Аккорд, все по-домашньому ))
Ну за приводу ставок, такі да ... зараз головний інвестор країни - це друкарський станок, а не золотогорщочник
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Суб 05 вер, 2020 00:51
Додано: Суб 05 вер, 2020 09:05
Банка з 18.09.20 знижує по НК до 8 прОцентів на свої.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 17:26
C добрым утром! но всё равно спасибо!
Додано: Пон 07 вер, 2020 02:03
Re: Аккордбанк
Господа, по депозитной карте можно отключить платное смс-информирование? Или сделать его бесплатным
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