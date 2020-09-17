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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 10:57
Re: Аккордбанк
Отключал платное смс информирование, но чтоб была возможность пользоваться интернет банкингом ,оформил карту найкраща, там смс бесплатно
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:35
Re: Аккордбанк
дуже дякую за підсказку, такий варіант мені підходить...
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:13
Re: Аккордбанк
При получении карты в отделении, менеджер сказал, что КБ начисляется не только на оплаты по Украине, но и за рубежом. Но лично пока не тестировал на практике.
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