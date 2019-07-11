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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 10:57
Re: Аккордбанк
Отключал платное смс информирование, но чтоб была возможность пользоваться интернет банкингом ,оформил карту найкраща, там смс бесплатно
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:35
Re: Аккордбанк
дуже дякую за підсказку, такий варіант мені підходить...
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:13
Re: Аккордбанк
При получении карты в отделении, менеджер сказал, что КБ начисляется не только на оплаты по Украине, но и за рубежом. Но лично пока не тестировал на практике.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:28
https://accordbank.com.ua/retail/deposits/vilni-hroshi/
История изменений процентной ставки
В соответствии с условиями вашего депозита, произошли следующие изменения процентной ставки:
На 2020-07-07 — Ставка: 0%
На 2020-03-02 — Ставка: 6%
На 2020-02-17 — Ставка: 7%
На 2020-01-21 — Ставка: 8%
На 2019-07-12 — Ставка: 10%
На 2019-07-11 — Ставка: 0%
Вклад "Вільні гроші"
Комфортний та надійний спосіб вільного користування заощадженнями
6%
відсоткова ставка
12 місяців
уловка от банка для невнимательных и у кого там много средств
никому не верю
Додано: Сер 30 вер, 2020 17:28
З сайту банку:
У жовтні користувачі Найкращої картки почнуть заробляти, оплачуючи товари та послуги за наступними категоріями:
Авіаквитки — 2%;
Дитячі товари — 3%;
Кафе та ресторани — 3%;
Оренда авто — 7%;
Книги та канцелярія — 20%.
Додано: Сер 30 вер, 2020 17:30
Додано: Сер 30 вер, 2020 17:37
со всех, а разве Найкращу дают без лимита?
Додано: Сер 30 вер, 2020 17:38
У меня без лимита, у жены без лимита.
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