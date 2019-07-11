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Обслуговування в українських
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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:57

Re: Аккордбанк

Отключал платное смс информирование, но чтоб была возможность пользоваться интернет банкингом ,оформил карту найкраща, там смс бесплатно
vill
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Повідомлень: 163
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:35

Re: Аккордбанк

дуже дякую за підсказку, такий варіант мені підходить...
Скарамуш
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:13

Re: Аккордбанк

  cohan написав:у меня нет Б5, не подскажу, что имеется в виду, но да - 1% на все это грязными
еще ограничения:
50 грн с одной транзакции макс (ну это сложно превысить с их %% на ходовые категории)
оплата только в Украине - а вот тут Убер/Болт/Глово мимо кассы, уже грустнее, 10% таксо в итоге только с Уклона (маргинальные 577 и еще 1-2 не проверял)


При получении карты в отделении, менеджер сказал, что КБ начисляется не только на оплаты по Украине, но и за рубежом. Но лично пока не тестировал на практике.
Amid
 
Повідомлень: 1394
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1
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:28

https://accordbank.com.ua/retail/deposits/vilni-hroshi/

История изменений процентной ставки
В соответствии с условиями вашего депозита, произошли следующие изменения процентной ставки:
На 2020-07-07 — Ставка: 0%
На 2020-03-02 — Ставка: 6%
На 2020-02-17 — Ставка: 7%
На 2020-01-21 — Ставка: 8%
На 2019-07-12 — Ставка: 10%
На 2019-07-11 — Ставка: 0%
Вклад "Вільні гроші"
Комфортний та надійний спосіб вільного користування заощадженнями
6%
відсоткова ставка
12 місяців

уловка от банка для невнимательных и у кого там много средств :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12397
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:28

З сайту банку:

У жовтні користувачі Найкращої картки почнуть заробляти, оплачуючи товари та послуги за наступними категоріями:
Авіаквитки — 2%;
Дитячі товари — 3%;
Кафе та ресторани — 3%;
Оренда авто — 7%;
Книги та канцелярія — 20%.
Dimaa
 
Повідомлень: 46
З нами з: 09.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:30

  Dimaa написав:З сайту банку:

У жовтні користувачі Найкращої картки почнуть заробляти, оплачуючи товари та послуги за наступними категоріями:
Авіаквитки — 2%;
Дитячі товари — 3%;
Кафе та ресторани — 3%;
Оренда авто — 7%;
Книги та канцелярія — 20%.

Это только с кредитных или дебетных тоже?
Andrew75
 
Повідомлень: 1019
З нами з: 30.09.15
Подякував: 159 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:37

  Andrew75 написав:
  Dimaa написав:З сайту банку:

У жовтні користувачі Найкращої картки почнуть заробляти, оплачуючи товари та послуги за наступними категоріями:
Авіаквитки — 2%;
Дитячі товари — 3%;
Кафе та ресторани — 3%;
Оренда авто — 7%;
Книги та канцелярія — 20%.

Это только с кредитных или дебетных тоже?


со всех, а разве Найкращу дают без лимита?
cohan
 
Повідомлень: 317
З нами з: 27.09.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:38

  cohan написав:
  Andrew75 написав:
  Dimaa написав:З сайту банку:

У жовтні користувачі Найкращої картки почнуть заробляти, оплачуючи товари та послуги за наступними категоріями:
Авіаквитки — 2%;
Дитячі товари — 3%;
Кафе та ресторани — 3%;
Оренда авто — 7%;
Книги та канцелярія — 20%.

Это только с кредитных или дебетных тоже?


со всех, а разве Найкращу дают без лимита?

У меня без лимита, у жены без лимита.
Andrew75
 
Повідомлень: 1019
З нами з: 30.09.15
Подякував: 159 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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  #<1 ... 50515253
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