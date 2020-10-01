Просто карта должна быть типа MC World (с лимитом), а она платная.
В очередной раз смотрю на перечень категорий и не вижу ничего интересного как для владельца множества других кредиток...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 10:47
Просто карта должна быть типа MC World (с лимитом), а она платная.
В очередной раз смотрю на перечень категорий и не вижу ничего интересного как для владельца множества других кредиток...
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:12
Vorlon
Кафе и рестораны 2,4% за кредитные + книги и канцелярия 16% за кредитные. Есть где развернуться.
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