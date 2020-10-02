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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:47

Просто карта должна быть типа MC World (с лимитом), а она платная.

В очередной раз смотрю на перечень категорий и не вижу ничего интересного как для владельца множества других кредиток... :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:12

Vorlon
Кафе и рестораны 2,4% за кредитные + книги и канцелярия 16% за кредитные. Есть где развернуться.
Amid
 
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Подякували: 265 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:36

Amid
Рад за вас. А мне неинтересно.
Vorlon
 
Повідомлень: 9149
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 974 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:11

  Vorlon написав:Amid
Рад за вас. А мне неинтересно.

Продовжуйте ділитися такою цінною інформацією.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4839
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:15

klug
Продолжаю: заводить ещё одну карту (причём платную!) ради того чтобы пару раз в год выпала нужная категория на 1% больше - это не имеет особого смысла.

А также во вред увеличение креднагрузки.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:56

Vorlon

Ситуации бывают разные. Может быть длительный ремонт, могут быть по разного рода причинам большие траты, когда, например, КБ по Б5, викенду, зелёной, моне и ньюкарду полностью выбираются несколько месяцев подряд. В конце концов, 8% на остаток, тоже неплохо, если на виртуалке конкорда под завязку.
Amid
 
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З нами з: 12.06.08
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 09:37

Re: Аккордбанк

  Amid написав:В конце концов, 8% на остаток, тоже неплохо, если на виртуалке конкорда под завязку.

Кстати, о 8%... Инетерсует выход по дебетке Найкраща. СЭП изначально платный 0,5% мин. 5₴. Правильно ли я понимаю, что по самой карте p2p как бы бесплатно, но по ИБ тариф 0,50% и в итоге толкание p2p бысплатно не бывает? Как обстоят дела с вытягиванием по p2p?
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ingtrans
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