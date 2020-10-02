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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 10:47
Просто карта должна быть типа MC World (с лимитом), а она платная.
В очередной раз смотрю на перечень категорий и не вижу ничего интересного как для владельца множества других кредиток...
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Vorlon
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Додано: Чет 01 жов, 2020 19:12
Vorlon
Кафе и рестораны 2,4% за кредитные + книги и канцелярия 16% за кредитные. Есть где развернуться.
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Amid
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Додано: Чет 01 жов, 2020 19:36
Amid
Рад за вас. А мне неинтересно.
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Vorlon
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Додано: Чет 01 жов, 2020 22:11
Vorlon написав:Amid
Рад за вас. А мне неинтересно.
Продовжуйте ділитися такою цінною інформацією.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 01 жов, 2020 22:15
klug
Продолжаю: заводить ещё одну карту (причём платную!) ради того чтобы пару раз в год выпала нужная категория на 1% больше - это не имеет особого смысла.
А также во вред увеличение креднагрузки.
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Vorlon
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:56
Vorlon
Ситуации бывают разные. Может быть длительный ремонт, могут быть по разного рода причинам большие траты, когда, например, КБ по Б5, викенду, зелёной, моне и ньюкарду полностью выбираются несколько месяцев подряд. В конце концов, 8% на остаток, тоже неплохо, если на виртуалке конкорда под завязку.
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Amid
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Додано: Суб 03 жов, 2020 09:37
Amid написав:
В конце концов, 8% на остаток, тоже неплохо, если на виртуалке конкорда под завязку.
Кстати, о 8%... Инетерсует выход по дебетке Найкраща. СЭП изначально платный 0,5% мин. 5₴. Правильно ли я понимаю, что по самой карте p2p как бы бесплатно, но по ИБ тариф 0,50% и в итоге толкание p2p бысплатно не бывает? Как обстоят дела с вытягиванием по p2p?
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ingtrans
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Додано: Суб 03 жов, 2020 13:35
ingtrans написав: Amid написав:
В конце концов, 8% на остаток, тоже неплохо, если на виртуалке конкорда под завязку.
Кстати, о 8%... Инетерсует выход по дебетке Найкраща. СЭП изначально платный 0,5% мин. 5₴. Правильно ли я понимаю, что по самой карте p2p как бы бесплатно, но по ИБ тариф 0,50% и в итоге толкание p2p бысплатно не бывает? Как обстоят дела с вытягиванием по p2p?
Витягування безкоштовно, перевірено не один раз
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Dimaa
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Додано: Суб 03 жов, 2020 14:20
Dimaa написав:
Витягування безкоштовно, перевірено не один раз
Значит можно оформлять.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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