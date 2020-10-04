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Обслуговування в українських
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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:05

Квесторе_поверніться
У Мони 11% на год. Или Моню нельзя пополнять?
Amid
 
Повідомлень: 1403
З нами з: 12.06.08
Подякував: 168 раз.
Подякували: 266 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:11

  Amid написав:Квесторе_поверніться
У Мони 11% на год. Или Моню нельзя пополнять?

Можна. І навіть із зиском. Але поповновати можна на сумму не більше початкової суми депо. + можна налаштувати капіталізацію % тоді можна отримати поповнення трохи більше ніж початкова сума
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 601
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 126 раз.
 
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  #<1 ... 52535455
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