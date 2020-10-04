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У Мони 11% на год. Или Моню нельзя пополнять?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 19:11
Можна. І навіть із зиском. Але поповновати можна на сумму не більше початкової суми депо. + можна налаштувати капіталізацію % тоді можна отримати поповнення трохи більше ніж початкова сума
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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