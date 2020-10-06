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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:05

Квесторе_поверніться
У Мони 11% на год. Или Моню нельзя пополнять?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:11

  Amid написав:Квесторе_поверніться
У Мони 11% на год. Или Моню нельзя пополнять?

Можна. І навіть із зиском. Але поповновати можна на сумму не більше початкової суми депо. + можна налаштувати капіталізацію % тоді можна отримати поповнення трохи більше ніж початкова сума
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 608
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:03

  Alien написав:
  Amid написав:Квесторе_поверніться
У Мони 11% на год. Или Моню нельзя пополнять?

Можна. І навіть із зиском. Але поповновати можна на сумму не більше початкової суми депо. + можна налаштувати капіталізацію % тоді можна отримати поповнення трохи більше ніж початкова сума

В кого в Комсі2 Фонд Моню бажано юзати обережно.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34664
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:04

  Квесторе_поверніться написав:
  Alien написав:
  Amid написав:Квесторе_поверніться
У Мони 11% на год. Или Моню нельзя пополнять?

Можна. І навіть із зиском. Але поповновати можна на сумму не більше початкової суми депо. + можна налаштувати капіталізацію % тоді можна отримати поповнення трохи більше ніж початкова сума

В кого в Комсі2 Фонд Моню бажано юзати обережно.

Ну оскiльки Комса2 свого часу масово позакривала своï фiлiï наразi вiдсоток власникiв карток монi, що не мають депо в Унiверсалi доволi високий
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 608
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Подякував: 27 раз.
Подякували: 127 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:21

Re: Аккордбанк

  Alien написав:Ну оскiльки Комса2 свого часу масово позакривала своï фiлiï

про комсу3 не забудьте повідомити публіку :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 9740
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:23

  greenozon написав:
  Alien написав:Ну оскiльки Комса2 свого часу масово позакривала своï фiлiï

про комсу3 не забудьте повідомити публіку :)

Комсу3 (VS банку супостата пу) приєднали до Комси.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34664
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:01

  Квесторе_поверніться написав:(VS банку супостата пу) приєднали до Комси.

А VS это какой банк?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 23:07

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:(VS банку супостата пу) приєднали до Комси.

А VS это какой банк?

https://finance.liga.net/bank/novosti/v ... ryvayutsya
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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