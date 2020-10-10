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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:41

Доброго дня - как правильно зайти в банк для размещения депо?
что брать, что отключать? , какие ограничения? ДЯКУЮ
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:00

Goodman возьмите для начала бесплатную карту-мгновенку "найкраща" в ней всё бесплатно, и идите домой! По б/н сэпом заведите на неё сколько хотите денёг и с неё же откройте депо в иб и укажите её в качестве карты для получения %. Потом при наличии свободного времени зайдите в отделение и закажите карту для получения % по депо, но не забудьте сразу написать заяву на отключение смс- сервиса(он на этой карте платный). При получении карты перепроверьте отключение смс. Если соберётесь получать депо на карту - переподвяжИте её к депо в иб. Там всё предельно ясно, я думаю вы без проблем разберётесь :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:07

  Кассандра написав:Потом при наличии свободного времени зайдите в отделение и закажите карту для получения % по депо

А можно расшифровать - зачем? Одной Наилучшей недостаточно? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:18

Vorlon ну что вам сказать - снятие с найкращей кэшем - 5к/мес, я не думаю что у Goodmana депо будет маленький. Выводить пейтупеем большие суммы я бы не рекомендовала. А при необходимости сразу получить депо в полном объёме карта для получения % (снятие с неё бесплатное) - самое то. Для свободы манёвра так сказать. Мы с мужем например себе оформили таковые - они каши не просят :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:29

Кассандра Дуже дякую. Таки да - будет перелив с Универсала. кстати , тамдепо под 11% - оно может быть одно или много таких?

найкраща - це кредитка?
можна ее оформить в центре продажи кр послуг, чтобы не переться в отделение?
Красно дякую. :mrgreen:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:40

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliian написав:кто подскажет как с найкращей забирать крупные суммы без комиссий? Р2Р не подходит (сумма 200к столько не вытянуть...)

Можливо через картку під депо? Давно в тарифи не дивився.

у аккорда есть интересный вклад - "Вільні гроші" 6% свободный доступ и бесплатное снятие через кассу, но если деньги зашли переводом с другого банка и пролежали менее 3х месяцев то за снятие предусмотрена комиссия. Отсюда вопрос если деньги зашли на найкращу, с которой оформился депозит "Вільні гроші" скажем на 3 дня, будет ли снятие платным? В тарифах банка много недомолвок. В отделении говорят "да" на горячке говорят "нет". Чудо-банк.
Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 20:46, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:41

Goodman мгновенка "найкраща" - не кредитка, а обычная дебитка. А вот её сестра за 150грн, таки-да - кредитка с возможностью получения кб при условии, если вам налили кр. лимита. По поводу получения в местах отличных от отделения, не скажу - просто не в курсе. У меня отделение в 5-ти минутах ходу на "пешкобусе", поэтому у меня такой проблемы нет :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:45

Re: Аккордбанк

  vitaliian написав:у аккорда есть интересный вклад - "Вільні гроші" 6% свободный доступ и бесплатное снятие через кассу, но если деньги зашли переводом с другого банка и пролежали менее 3х месяцев то за снятие комиссия. Отсюда вопрос если деньги зашли на найкращу, с которой оформился депозит "Вільні гроші" скажем на 3 дня, будет ли снятие платным? В тарифах банка много недомолвок.

А де вы про "менее 3х мес" нашли?
У меня есть опыт открытия ВГ из ИБ, перевода туда порядка 100К с Найкращей, заказ суммы и снятие на сл. день в кассе. Все нашару.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:50

  Goodman написав:Кассандра Дуже дякую. Таки да - будет перелив с Универсала. кстати , тамдепо под 11% - оно может быть одно или много таких?

Будет комиссия.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:59

Vadim V пополнение "найкращей" не тарифицируется ни налом ни безналом!
Кассандра
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  #<1 ... 54555657>
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