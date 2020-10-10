Доброго дня - как правильно зайти в банк для размещения депо?
что брать, что отключать? , какие ограничения? ДЯКУЮ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 жов, 2020 19:41
Доброго дня - как правильно зайти в банк для размещения депо?
что брать, что отключать? , какие ограничения? ДЯКУЮ
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:00
Goodman возьмите для начала бесплатную карту-мгновенку "найкраща" в ней всё бесплатно, и идите домой! По б/н сэпом заведите на неё сколько хотите денёг и с неё же откройте депо в иб и укажите её в качестве карты для получения %. Потом при наличии свободного времени зайдите в отделение и закажите карту для получения % по депо, но не забудьте сразу написать заяву на отключение смс- сервиса(он на этой карте платный). При получении карты перепроверьте отключение смс. Если соберётесь получать депо на карту - переподвяжИте её к депо в иб. Там всё предельно ясно, я думаю вы без проблем разберётесь
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:07
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:18
Vorlon ну что вам сказать - снятие с найкращей кэшем - 5к/мес, я не думаю что у Goodmana депо будет маленький. Выводить пейтупеем большие суммы я бы не рекомендовала. А при необходимости сразу получить депо в полном объёме карта для получения % (снятие с неё бесплатное) - самое то. Для свободы манёвра так сказать. Мы с мужем например себе оформили таковые - они каши не просят
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:29
Кассандра Дуже дякую. Таки да - будет перелив с Универсала. кстати , тамдепо под 11% - оно может быть одно или много таких?
найкраща - це кредитка?
можна ее оформить в центре продажи кр послуг, чтобы не переться в отделение?
Красно дякую.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:40
у аккорда есть интересный вклад - "Вільні гроші" 6% свободный доступ и бесплатное снятие через кассу, но если деньги зашли переводом с другого банка и пролежали менее 3х месяцев то за снятие предусмотрена комиссия. Отсюда вопрос если деньги зашли на найкращу, с которой оформился депозит "Вільні гроші" скажем на 3 дня, будет ли снятие платным? В тарифах банка много недомолвок. В отделении говорят "да" на горячке говорят "нет". Чудо-банк.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 20:46, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:41
Goodman мгновенка "найкраща" - не кредитка, а обычная дебитка. А вот её сестра за 150грн, таки-да - кредитка с возможностью получения кб при условии, если вам налили кр. лимита. По поводу получения в местах отличных от отделения, не скажу - просто не в курсе. У меня отделение в 5-ти минутах ходу на "пешкобусе", поэтому у меня такой проблемы нет
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:45
Re: Аккордбанк
А де вы про "менее 3х мес" нашли?
У меня есть опыт открытия ВГ из ИБ, перевода туда порядка 100К с Найкращей, заказ суммы и снятие на сл. день в кассе. Все нашару.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:50
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:59
Vadim V пополнение "найкращей" не тарифицируется ни налом ни безналом!
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