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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:04

  clientage написав:
  vitaliian написав:у аккорда есть интересный вклад - "Вільні гроші" 6% свободный доступ и бесплатное снятие через кассу, но если деньги зашли переводом с другого банка и пролежали менее 3х месяцев то за снятие комиссия. Отсюда вопрос если деньги зашли на найкращу, с которой оформился депозит "Вільні гроші" скажем на 3 дня, будет ли снятие платным? В тарифах банка много недомолвок.

А де вы про "менее 3х мес" нашли?
У меня есть опыт открытия ВГ из ИБ, перевода туда порядка 100К с Найкращей, заказ суммы и снятие на сл. день в кассе. Все нашару.

https://accordbank.com.ua/docs/retail/s ... _rates.pdf
сноска №1
может это правило недавно появилось?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:09

  Кассандра написав:Vadim V пополнение "найкращей" не тарифицируется ни налом ни безналом!

Я не про зачисление , вывод из Универсала платный.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:11

Vadim V Не будет, там депо потоками идут :
проще простого - Кеды -> банкомат -> а-банка -> счет UA аккорда
Универсал ВИЗа , неспешно сымем и хорошо
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:25

Re: Аккордбанк

  clientage написав:А де вы про "менее 3х мес" нашли?

В тарифах есть:
2.3 Видача готівкових коштів, що надійшли на депозитний/ рахунок на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні гроші», безготівковим шляхом:

2.3.2 з депозитного рахунку при поверненні депозитних коштів, що перебували на депозитному рахунку/ на вимогу "Вільні Гроші" менше 90 днів - 1,0%


  vitaliian написав:у аккорда есть интересный вклад - "Вільні гроші"

Только на этой неделе оформил себе карту Найкраща, смотрел заодно и депозиты, но ничего стоящего для себя не нашел. Честно говоря, не понял, чем он интересен. Возможностью забрать наличные без комиссии? Но наличные можно, например, получать без комиссии и по картам КОКО, а процент на остаток по ним выше.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:32

Ребята! Перестаньте обсуждать в открытом эфире то, что может нам навредить!
Кассандра
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