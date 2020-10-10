vitaliian написав:у аккорда есть интересный вклад - "Вільні гроші" 6% свободный доступ и бесплатное снятие через кассу, но если деньги зашли переводом с другого банка и пролежали менее 3х месяцев то за снятие комиссия. Отсюда вопрос если деньги зашли на найкращу, с которой оформился депозит "Вільні гроші" скажем на 3 дня, будет ли снятие платным? В тарифах банка много недомолвок.
А де вы про "менее 3х мес" нашли? У меня есть опыт открытия ВГ из ИБ, перевода туда порядка 100К с Найкращей, заказ суммы и снятие на сл. день в кассе. Все нашару.
clientage написав:А де вы про "менее 3х мес" нашли?
В тарифах есть:
2.3 Видача готівкових коштів, що надійшли на депозитний/ рахунок на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні гроші», безготівковим шляхом:
2.3.2 з депозитного рахунку при поверненні депозитних коштів, що перебували на депозитному рахунку/ на вимогу "Вільні Гроші" менше 90 днів - 1,0%
vitaliian написав:у аккорда есть интересный вклад - "Вільні гроші"
Только на этой неделе оформил себе карту Найкраща, смотрел заодно и депозиты, но ничего стоящего для себя не нашел. Честно говоря, не понял, чем он интересен. Возможностью забрать наличные без комиссии? Но наличные можно, например, получать без комиссии и по картам КОКО, а процент на остаток по ним выше.
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