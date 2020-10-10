vitaliian написав:у аккорда есть интересный вклад - "Вільні гроші" 6% свободный доступ и бесплатное снятие через кассу, но если деньги зашли переводом с другого банка и пролежали менее 3х месяцев то за снятие комиссия. Отсюда вопрос если деньги зашли на найкращу, с которой оформился депозит "Вільні гроші" скажем на 3 дня, будет ли снятие платным? В тарифах банка много недомолвок.
А де вы про "менее 3х мес" нашли? У меня есть опыт открытия ВГ из ИБ, перевода туда порядка 100К с Найкращей, заказ суммы и снятие на сл. день в кассе. Все нашару.
clientage написав:А де вы про "менее 3х мес" нашли?
В тарифах есть:
2.3 Видача готівкових коштів, що надійшли на депозитний/ рахунок на вимогу, в т.ч. вкладу на вимогу «Вільні гроші», безготівковим шляхом:
2.3.2 з депозитного рахунку при поверненні депозитних коштів, що перебували на депозитному рахунку/ на вимогу "Вільні Гроші" менше 90 днів - 1,0%
vitaliian написав:у аккорда есть интересный вклад - "Вільні гроші"
Только на этой неделе оформил себе карту Найкраща, смотрел заодно и депозиты, но ничего стоящего для себя не нашел. Честно говоря, не понял, чем он интересен. Возможностью забрать наличные без комиссии? Но наличные можно, например, получать без комиссии и по картам КОКО, а процент на остаток по ним выше.
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Goodman написав:ВСЕ МОЖНО , но КОКО уже полные под завязку в пределах Фонда а тут нужно / стоит задача / банк под 200к гривнев найти - и АККОРД як знах1дка , лежить при дороз1 та посмiхаеться вс1м нам.
Именно по этой причине я взял Найкращу, которая (по крайней мере пока) дает 8%, а 8% > 6%. Да, с нее не такой простой выход в наличные в крупных размерах, но, просматриваются пути выхода, во-первых, через другие банки, а, во-вторых, через тот же "Вільні гроші", но нужно учитывать, что по "Вільні гроші" есть какое-то странное требование о письменном уведомлении банка за 2 рабочих дня о намерении частичного снятия. Я не узнавал, потому как вклад мне показался не интересным, но это что, нужно идти в банк писать заявление? Если так, то этой какой-то лишний геморрой.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
ingtrans написав:Возможностью забрать наличные без комиссии? Но наличные можно, например, получать без комиссии и по картам КОКО, а процент на остаток по ним выше.
банки не любят выдавать наличман без комиссий если вы не оформили у них депозит, коко - особенный продукт, жаль у форварда нет онлайн валютообмена. Ещё посмотрите на кредит-днипро, там есть депо на 23 дня под 7,5% снятие без комиссий, онлайн обмен валют и счета в фунтах помимо доллара/евро.
ingtrans написав:но нужно учитывать, что по "Вільні гроші" есть какое-то странное требование о письменном уведомлении банка за 2 рабочих дня о намерении частичного снятия.
я по телефону на горячке заказал и снял. Не надо там письменных уведомлений, это какой то юрист внес глупо-нелепую норму.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat