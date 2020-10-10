Додано: Суб 10 жов, 2020 23:06

Goodman написав: ВСЕ МОЖНО , но КОКО уже полные под завязку в пределах Фонда

а тут нужно / стоит задача / банк под 200к гривнев найти - и АККОРД як знах1дка , лежить при дороз1 та посмiхаеться вс1м нам. ВСЕ МОЖНО , но КОКО уже полные под завязку в пределах Фондаа тут нужно / стоит задача / банк под 200к гривнев найти - и АККОРД як знах1дка , лежить при дороз1 та посмiхаеться вс1м нам.

Именно по этой причине я взял Найкращу, которая (по крайней мере пока) дает 8%, а 8% > 6%. Да, с нее не такой простой выход в наличные в крупных размерах, но, просматриваются пути выхода, во-первых, через другие банки, а, во-вторых, через тот же "Вільні гроші", но нужно учитывать, что по "Вільні гроші" есть какое-то странное требование о письменном уведомлении банка за 2 рабочих дня о намерении частичного снятия. Я не узнавал, потому как вклад мне показался не интересным, но это что, нужно идти в банк писать заявление? Если так, то этой какой-то лишний геморрой.