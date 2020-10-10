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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 жов, 2020 23:55
klug написав: Goodman написав:Vadim V
Не будет, там депо потоками идут :
проще простого - Кеды -> банкомат -> а-банка -> счет UA аккорда
Универсал ВИЗа , неспешно сымем и хорошо
Навіщо так складно? З великого Універсала елементарно виводиться на його альтер его і далі дорога вільна.
фонд за день выведется?
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Додано: Суб 10 жов, 2020 23:56
J написав:
фонд за день выведется?
там не нужен день - там 10 вкладов в разные дни на сумму 200к
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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