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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 23:55

  klug написав:
  Goodman написав:Vadim V Не будет, там депо потоками идут :
проще простого - Кеды -> банкомат -> а-банка -> счет UA аккорда
Универсал ВИЗа , неспешно сымем и хорошо

Навіщо так складно? З великого Універсала елементарно виводиться на його альтер его і далі дорога вільна.

фонд за день выведется?
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 23:56

Re: Аккордбанк

  J написав:фонд за день выведется?


там не нужен день - там 10 вкладов в разные дни на сумму 200к
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 09:58

Банка шо найдинамічніше росте
http://finbalance.com.ua/news/ukrhazbank---lider-na-rinku-za-zrostannyam-aktiviv-z-pochatku-2020-roku
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 23:52

Re: Аккордбанк

Абсолютно левая мойка! Опасно с этой прачечной работать в любом виде
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  #<1 ... 55565758
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