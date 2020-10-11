фонд за день выведется?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 жов, 2020 23:55
фонд за день выведется?
Додано: Суб 10 жов, 2020 23:56
Re: Аккордбанк
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 11 жов, 2020 09:58
Банка шо найдинамічніше росте
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 11 жов, 2020 23:52
Re: Аккордбанк
Абсолютно левая мойка! Опасно с этой прачечной работать в любом виде
Додано: Пон 12 жов, 2020 07:12
Stringer а где не мойка? Положил и лежит вклад - кушать не просит.
Содержание вклада платное ? , где могут нахлобучить?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 12 жов, 2020 13:00
Re: Аккордбанк
+50грн !
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