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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:51

  Goodman написав:
  klug написав:З великого Універсала елементарно виводиться


Маете на уваз1 МОНрО?
*************************
дякую вам - кинув через иб книверсала тестов1 грош1 на UA47 Мони - дошли за 5 хв и без комисса , стежка працюе :mrgreen:

Можете писать по простому не по фене, зачем эти понты?
Где на сайте посмотреть на тарифы на то что вы сделали ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:17

Re: Аккордбанк

  Vadim V написав:Где на сайте посмотреть на тарифы на то что вы сделали ?
Это тариф между своими рахунками. Моно в составе Универсала .
Через ИБ - мзду не берут.

PS Сегодня звонила девочка - вот у Вас в Универсале канец депикам, какие планы?
Планы на МОНО - Ок спасибо.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:06

  Goodman написав:
  Vadim V написав:Где на сайте посмотреть на тарифы на то что вы сделали ?
Это тариф между своими рахунками. Моно в составе Универсала .
Через ИБ - мзду не берут.

PS Сегодня звонила девочка - вот у Вас в Универсале канец депикам, какие планы?
Планы на МОНО - Ок спасибо.

И с Мони бесплатно на Аккорд?
п.с. а МНЕ даже не звонили ...., походу фонд для НИХ мелочь.
Всеобщее впечатление о банковских депозитах , сейчас ИМ это не надо.
Vadim V
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  #<1 ... 56575859
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