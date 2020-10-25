RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Аккордбанк

Аккордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:51

  Goodman написав:
  klug написав:З великого Універсала елементарно виводиться


Маете на уваз1 МОНрО?
*************************
дякую вам - кинув через иб книверсала тестов1 грош1 на UA47 Мони - дошли за 5 хв и без комисса , стежка працюе :mrgreen:

Можете писать по простому не по фене, зачем эти понты?
Где на сайте посмотреть на тарифы на то что вы сделали ?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2500
З нами з: 23.05.14
Подякував: 530 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:17

Re: Аккордбанк

  Vadim V написав:Где на сайте посмотреть на тарифы на то что вы сделали ?
Это тариф между своими рахунками. Моно в составе Универсала .
Через ИБ - мзду не берут.

PS Сегодня звонила девочка - вот у Вас в Универсале канец депикам, какие планы?
Планы на МОНО - Ок спасибо.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3731
З нами з: 23.11.14
Подякував: 651 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 22:06

  Goodman написав:
  Vadim V написав:Где на сайте посмотреть на тарифы на то что вы сделали ?
Это тариф между своими рахунками. Моно в составе Универсала .
Через ИБ - мзду не берут.

PS Сегодня звонила девочка - вот у Вас в Универсале канец депикам, какие планы?
Планы на МОНО - Ок спасибо.

И с Мони бесплатно на Аккорд?
п.с. а МНЕ даже не звонили ...., походу фонд для НИХ мелочь.
Всеобщее впечатление о банковских депозитах , сейчас ИМ это не надо.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2500
З нами з: 23.05.14
Подякував: 530 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 11:27

Re: Аккордбанк

  Vadim V написав:Всеобщее впечатление о банковских депозитах , сейчас ИМ это не надо.


ясен пень що ні надо - бо в НБУ можна взяти під 6% і на багато років :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9903
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:13

  greenozon написав:
  Vadim V написав:Всеобщее впечатление о банковских депозитах , сейчас ИМ это не надо.


ясен пень що ні надо - бо в НБУ можна взяти під 6% і на багато років :)
6% величина не постоянная.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4796
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1016 раз.
Подякували: 1375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:53

  vitaliian написав:
  greenozon написав:
  Vadim V написав:Всеобщее впечатление о банковских депозитах , сейчас ИМ это не надо.


ясен пень що ні надо - бо в НБУ можна взяти під 6% і на багато років :)
6% величина не постоянная.

Депо в Порохбанці під 18% теж можуть знизити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34850
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1747 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 14:04

  vitaliian написав:
  greenozon написав:
  Vadim V написав:Всеобщее впечатление о банковских депозитах , сейчас ИМ это не надо.


ясен пень що ні надо - бо в НБУ можна взяти під 6% і на багато років :)
6% величина не постоянная.


от нещодавно НБУ дав рефінанс багатьом банкам на 5років під 6%
хочете сказати що ставка плаваюча і якщо за рік вона допустим стане 8% то банки будуть по 8 віддавати?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9903
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 14:33

Ставка залежить від облікової....мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34850
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1747 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:46

  Goodman написав:
  klug написав:З великого Універсала елементарно виводиться


Маете на уваз1 МОНрО?
*************************
дякую вам - кинув через иб книверсала тестов1 грош1 на UA47 Мони - дошли за 5 хв и без комисса , стежка працюе :mrgreen:

это через меню
гривневый перевод по Украине ?
J
 
Повідомлень: 4974
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:07

Найкраща карта с КЛ здесь платная за 150 грн? Стоит её брать ради кешбека?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1009
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 57585960>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aliksey, vitaliy1111 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (594)
25.10.2020 23:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.