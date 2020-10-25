Можете писать по простому не по фене, зачем эти понты?
Где на сайте посмотреть на тарифы на то что вы сделали ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 жов, 2020 19:51
Можете писать по простому не по фене, зачем эти понты?
Где на сайте посмотреть на тарифы на то что вы сделали ?
Додано: Вів 13 жов, 2020 21:17
Re: Аккордбанк
Это тариф между своими рахунками. Моно в составе Универсала .
Через ИБ - мзду не берут.
PS Сегодня звонила девочка - вот у Вас в Универсале канец депикам, какие планы?
Планы на МОНО - Ок спасибо.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Вів 13 жов, 2020 22:06
И с Мони бесплатно на Аккорд?
п.с. а МНЕ даже не звонили ...., походу фонд для НИХ мелочь.
Всеобщее впечатление о банковских депозитах , сейчас ИМ это не надо.
Додано: Сер 14 жов, 2020 11:27
Re: Аккордбанк
ясен пень що ні надо - бо в НБУ можна взяти під 6% і на багато років
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 14 жов, 2020 12:13
6% величина не постоянная.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 14 жов, 2020 12:53
Депо в Порохбанці під 18% теж можуть знизити.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 14:04
от нещодавно НБУ дав рефінанс багатьом банкам на 5років під 6%
хочете сказати що ставка плаваюча і якщо за рік вона допустим стане 8% то банки будуть по 8 віддавати?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 14 жов, 2020 14:33
Ставка залежить від облікової....мабуть.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 14 жов, 2020 15:46
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:07
Найкраща карта с КЛ здесь платная за 150 грн? Стоит её брать ради кешбека?
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